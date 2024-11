Bỗng nhiên phát hiện trẻ 4 tuổi khám chữa bệnh nhiều lần mà gia đình không hề biết

Ngày 22-11, ông Trương Trọng Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (tỉnh Hải Dương), cho biết đã nhận được phản ánh của anh Đ.V.T. (trú tại TP Hải Dương) về việc con trai anh là cháu Đ.M.N. (SN 2015), 5 lần nhập viện thăm khám, điều trị và được thanh toán bảo hiểm y tế mà gia đình không hề hay biết.

Nơi cháu Đ.M.N. chữa trị bệnh tự kỷ

Theo anh Đ.V.T., do con trai bị khiếm khuyết về ngôn ngữ và trí tuệ, khoảng tháng 4-2019, vợ chồng anh có đưa cháu Đ.M.N. đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để tham gia buổi học cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ.

Tại đây, gia đình anh T. được yêu cầu nộp thẻ bảo hiểm y tế của cháu N. và tiến hành đóng tiền học theo quy định.

"Do tin tưởng bệnh viện có những bác sĩ, chuyên gia giỏi nên vợ tôi ứng trước số tiền hơn 2,5 triệu đồng để con tham gia khóa học"- anh T. nói.

Tuy nhiên, sau khoảng 1 tháng với hơn 10 buổi đến học (chỉ học 1 tiếng/buổi vào các buổi chiều), không thấy con trai có tiến triển nên vợ chồng anh T. không đưa cháu đến học nữa dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ sở y tế này.

Đến tháng 5-2019, dù đã chấm dứt việc học nhưng vợ chồng anh T. lại quên không lấy lại thẻ bảo hiểm y tế của cháu N..

Tới cuối tháng 9-2024, gia đình anh có tải ứng dụng VssID (bảo hiểm y tế) để kiểm tra thông tin bảo hiểm cho con thì vô tình phát hiện cháu N. thường xuyên được đưa đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình mà gia đình không hề hay biết.

"Thật khó hiểu, vào thời điểm đó con trai tôi mới 4 tuổi (tháng 5-2019), không được bất cứ ai trong gia đình đưa đi khám chữa bệnh mà vẫn được Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thông báo thời gian khám, địa điểm khám và số tiền khám thanh toán BHYT"- anh T. băn khoăn.

Theo thông tin trên ứng dụng VssID thể hiện, cháu Đ.M.N. nhập viện vào 15 giờ 15 phút ngày 24-4-2019 và ra viện vào 16 giờ ngày 8-5-2019. Tổng chi gần 2,4 triệu đồng do bảo hiểm thanh toán toàn bộ.

Lần thứ 2, nhập viện vào 16 giờ 24 phút ngày 13-5-2019 và ra viện vào 16 giờ ngày 29-5-2019. Tổng chi gần 3,2 triệu đồng do bảo hiểm thanh toán toàn bộ.

Lần thứ 3, nhập viện vào 8 giờ 51 phút ngày 3-6-2019 và ra viện lúc 11 giờ ngày 14-6-2019. Tổng chi hơn 2,6 triệu đồng do bảo hiểm thanh toán toàn bộ.

Lần thứ 4, nhập viện lúc 8 giờ 52 phút ngày 5-7-2019 và ra viện vào 11 giờ ngày 11-7-2019. Tổng chi hơn 1,3 triệu đồng do bảo hiểm thanh toán toàn bộ.

Đối với 4 lần khám này đều chung tên cơ sở khám chữa bệnh là Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; Tên bệnh: Tính tự kỷ ở trẻ em; Mã bệnh: F84.0; Khoa K01.

Lần thứ 5, thông tin thể hiện cháu Đ.M.N. nhập viện vào 14 giờ 24 phút ngày 1-10-2019 và ra viện lúc 14 giờ 26 phút ngày 1-10-2019. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; Tên bệnh: Bệnh tủy và mô quanh chân răng; Tổng chi: 38.450 đồng do bảo hiểm thanh toán.

"Trước sự việc gia đình tôi không đưa cháu đi khám nhưng lại có bệnh án và được thanh toán tiền BHYT, cho rằng có dấu hiệu trục lợi BHYT, tôi đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an" - anh T. cho biết.

Ông Trương Trọng Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, cho biết: "Chúng tôi đang thu thập, rà soát lại thông tin liên quan đến trường hợp của cháu Đ.M.N. vì vụ việc này từ lâu rồi. Hiện nay bệnh viện đang sửa chữa nên hồ sơ giấy tờ không thể gọn như trước. Do đó việc tìm tài liệu như bệnh án… liên quan đến vụ việc để làm rõ thì phải có thời gian".

Thông tin trên VssID thể hiện cháu Đ.M.N. nhập viện điều trị vào 14 giờ 24 phút ngày 1-10-2019

"Phần mềm đấy là một vấn đề (VssID - PV) nhưng vẫn phải có thông tin ở các phần cứng nữa, tất cả các hồ sơ bệnh án chứ không thể từ phần mềm ra được… Do bệnh viện đang sửa chữa gần như toàn phần, bệnh án ở chỗ nọ, chỗ kia, không phải ở một phòng nên không thể một lúc tìm được ngay"- ông Phương nói.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo BHXH tỉnh Hải Dương cho biết: "BHXH tỉnh Hải Dương đã nhận được thông tin này từ phía Công an TP Hải Dương. Hiện, Công an TP đang điều tra nội dung này. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an để phục vụ hoạt động điều tra".

Đề cập đến trường hợp mà phần mềm ứng dụng VssID có thể nhầm lẫn hay không, lãnh đạo BHXH tỉnh Hải Dương khẳng định "trường hợp này là rất hy hữu, ít khi xảy ra".

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động