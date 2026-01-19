Bò phá vườn keo, anh em trai dùng dao chém nhau

Sáng 19/1, VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Hùng (SN 1981, trú thôn 1, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hiền (SN 1968, trú tại thôn 1, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 17h 40’ ngày 13/9/2025, bà Nguyễn Thị P. (SN 1969, trú tại thôn 1, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện bò của vợ chồng Lê Xuân Hùng đi vào ăn ở vườn cây keo lá tràm của gia đình mình, nên dắt bò đưa vào nhốt trong chuồng.

Hai bị can Lê Xuân Hùng và Lê Xuân Hiền.



Đến khoảng 18h 30’ cùng ngày, biết tin bò bị bắt nên Lê Xuân Hùng mang theo con dao dài 50cm cùng vợ đến nhà bà P. đòi dắt bò về thì xảy ra mâu thuẫn xô xát giữa bà P. với vợ Hùng.

Nghe tin nên Lê Xuân Hiền (là chồng bà P.) chạy đến, dùng gậy gỗ đánh Hùng nhiều cái thì bị Hùng dùng dao chém 1 nhát trúng vùng đầu. Hai bên tiếp tục giằng co con dao, rồi Hiền đẩy lưỡi dao chém vào trán gây thương tích cho Hùng, sau đó được mọi người can ngăn nên cả hai dừng lại.

Hậu quả Lê Xuân Hùng bị tổn thương cơ thể là 3%. Lê Xuân Hiền bị tổn thương cơ thể là 1%.

Con dao mà Lê Xuân Hùng và Lê Xuân Hiền sử dụng để gây thương tích cho nhau theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là dao sắc, nhọn thuộc vũ khí quân dụng.

Được biết, trước đó vào năm 2020, Lê Xuân Hùng từng bị Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi đánh nhau. Tiếp đến, ngày 13/3/2024 bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, hiện nay chưa được xoá án tích.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Anh Bắc

Nguồn tin: Báo Công Lý