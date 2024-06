BỘ CÔNG AN ĐANG XÁC MINH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG THÔNG TIN SAI SỰ THẬT VỀ VIỆC LỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Trước đó, chia sẻ về công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngành Giáo dục khâu in sao đề thi; phát hiện, xử lý nghiêm các nguy cơ tiêu cực, gian lận, tình trạng gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, triệt xóa các đường dây mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đăng tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi…