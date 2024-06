Thi tốt nghiệp THPT 2024: Bảo mật đề thi, phòng chống gian lận trong thi cử

Đoàn kiểm tra xem sơ đồ điểm thi tại Trường THPT Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN



Đây là năm cuối cùng học sinh thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Từ năm học 2024 - 2025, thí sinh sẽ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm nay, số lượng thí sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đăng ký dự thi tăng hơn so với mọi năm. Toàn tỉnh có 14.470 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 12.409 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 2.061 học sinh hệ giáo dục thường xuyên. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 367 thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh tốt nghiệp Trung cấp dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. Toàn tỉnh thành lập 35 điểm thi tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 620 phòng thi, 71 phòng chờ và 35 phòng dự phòng; 2.800 cán bộ tham gia phục vụ Kỳ thi.

Tại 35 điểm thi đã được lắp camera giám sát phòng chứa đề thi, bài thi; trang bị điện thoại bàn có loa ngoài để kết nối thông tin giữa các điểm thi với lãnh đạo Hội đồng thi; bố trí khu vực đặt thùng chứa các vật dụng không được mang vào phòng thi theo quy chế; bảo đảm đầy đủ phòng thi, phòng chờ (dành cho thí sinh chỉ thi một số môn của bài thi tổ hợp) và phòng dự phòng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu cùng đoàn kiểm tra tủ đựng bài thi tại điểm thi Trường THPT Trần Bình Trọng, huyện Cam Lâm. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN



Sau buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Kỳ thi ở các địa phương (gồm huyện Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Nha Trang vào sáng 25/6), ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, địa phương bảo đảm đầy đủ về cơ sở vật chất. Các nguồn lực phục vụ đã được tập huấn kỹ theo đúng quy chế Kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Bình Trọng (huyện Cam Lâm), thầy Trần Thái Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi có trên 430 thí sinh dự thi, bao gồm các trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Trần Bình Trọng và Trường Trung cấp nghề Cam Lâm. Đến ngày 25/6, các phòng thi được vệ sinh đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ; phòng lưu đề thi và phòng chờ đã được nhà trường chủ động sắp xếp đầy đủ, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu kiểm tra thiết bị kết nối vi tính đã được niêm phong trước kỳ thi tại điểm thi trên địa bàn huyện Diên Khánh. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN



Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo mật đề thi, phòng chống gian lận trong thi cử, đặc biệt là các thiết bị điện tử tinh vi nhỏ gọn. Những nội dung này đã được triển khai đến các lực lượng trong ngành, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi.

* Ngày 25/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông tin, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 đã sẵn sàng, với mục tiêu an toàn, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho các thí sinh.

Kỳ thi năm nay tại thành phố Đà Nẵng có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 103 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; 605 thí sinh dự thi để xét tuyển cao đẳng, đại học; 12.852 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển cao đẳng, đại học).

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 575 phòng thi, 45 phòng chờ, 28 phòng dự phòng và 1 điểm thi dự phòng. Sở cũng phối hợp với Công an thành phố kiểm tra các thiết bị lưu trữ dữ liệu, camera phục vụ cho công tác coi thi, chấm thi; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi tại các điểm thi...

Tổng lực lượng thành phố Đà Nẵng huy động để tham gia hỗ trợ tại kỳ thi lần này là gần 2.800 lượt người (chưa kể lực lượng Công an địa phương được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi và lực lượng giáo viên dự phòng cho các công tác thi).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi, ban hành Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn thành phố và Công văn chỉ đạo tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hướng dẫn, chỉ đạo các trường trung học phổ thông triển khai thực hiện kế hoạch ôn tập và phối hợp với cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh ôn tập trước Kỳ thi; triển khai hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đến các đơn vị, trường học.

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Quy chế thi cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi của tất cả các đơn vị, trường học trực thuộc; xây dựng lịch công tác chi tiết cho từng công việc cụ thể…; bố trí nhân sự tham gia Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi (nơi thí sinh đến dự thi), cán bộ giám sát, cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi, nhằm tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế thi.

Sở đã thành lập 26 đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để kiểm tra hồ sơ của tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn; thành lập Đoàn kiểm tra gồm 3 tổ kiểm tra tại các điểm thi, với các nội dung kiểm tra về cơ sở vật chất, thiết bị, các điều kiện đảm bảo khu vực thi, công tác bảo mật và phòng, chống cháy nổ…

