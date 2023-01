Bình Thuận xảy ra tai nạn giao thông thảm khóc, 5 người tử vong

Tối ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/1 tại km56, Quốc lộ 55, đoạn qua thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Thông tin ban đầu, hai vợ chồng anh T.V.T (SN 1986) và chị T.T.T.H (SN 1991) chở theo con trai mới 6 tháng tuổi là bé T.C.M (cùng ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) đi trên xe máy BKS 86B5-169.98 từ hướng Bình Thuận đi Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 60C-447.52 do V.A.T (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

...

Vụ va chạm làm xe máy ngã xuống giữa đường, phần đầu xe bể nát. Hậu quả làm cả 3 người trong gia đình anh T. tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai mẹ con tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 55. Ảnh: Phạm Duy

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên cùng xã, cùng Quốc lộ 55, cách vị trí vụ tai nạn này 3km đã xảy ra vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử vong tại chỗ. Vị trí xảy ra tai nạn là km53 Quốc lộ 55 qua thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Thời điểm trên, xe đầu kéo có đầu kéo mang BKS 72H-025.29 do N.N.K (SN 1967, ngụ Tp.HCM) điều khiển từ Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.T.T (SN 1991, ngụ tỉnh Long An) chở theo con gái là V.T.T (SN 2009) lưu thông hướng ngược lại. Cú tông làm 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên để điều tra. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn