Bình Định: Xóa tên Đảng viên, bãi nhiệm phó chủ tịch phường bị tố vay mượn tiền

Ngày 9/4, Ban thường vụ Thành uỷ và UBND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ra quyết định xóa tên Đảng viên đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng vì tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng Đảng phí từ tháng 10/2022 đến nay, không có lý do chính đáng.



Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền còn bị bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng với lý do bỏ việc trong thời gian dài.

Phòng làm việc bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

...



Ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng, cho biết: "Hiện đã hoàn tất việc chuẩn bị công tác nhân sự, theo lịch dự kiến chiều 10/4, HĐND phường sẽ họp và tiến hành bầu phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng mới, thay bà Huyền".



Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, SN 1976, được kết nạp Đảng từ năm 1999, giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026, phụ trách mảng văn hóa - xã hội.



Trước đó, VTC News đưa tin, bà Huyền có đơn xin nghỉ phép 15 ngày với lý do việc gia đình (từ ngày 15 - 29/9/2022) nhưng sau khi hết phép, bà Huyền không tới cơ quan làm việc, không thông báo lý do.



Lãnh đạo phường Ghềnh Ráng đã nhiều lần gọi đến số điện thoại riêng của bà Huyền nhưng không liên lạc được. Gia đình nói không biết bà Huyền ở đâu cho đến nay.



Trong thời gian này, UBND phường Ghềnh Ráng và cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo "tố" bà Huyền vay mượn tiền nhưng không trả.



Tác giả: Nguyễn Gia

Nguồn tin: Báo VTC News