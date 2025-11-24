Bắt nghi phạm liên quan đến vụ t/h/i t/h/ể t.h.i.ế.u n.ữ 19 tuổi t.r.ô.i trên sông ở Hưng Yên

Theo thông tin ban đâu ngày 10-11, gia đình ông N.V.N. (trú ở phường Quỳnh Mai, Nghệ An) gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc.

Theo gia đình, hơn 2 tháng trước, N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2-11, một cặp nam nữ đến nhà gặp N. khoảng 30 phút. Chiềuhôm sau, N. xin phép gia đình cho ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra quốc lộ 1A để đón xe khách. Ngày 4-11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không về. Đến tối 5-11, N lại nhắn sẽ về trong đêm, rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Cách đây 1 tuần, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 1 thi thể được xác định là nữ, trôi trên sông trong tình trạng bị băng dính cuốn chặt quanh người. Trên cổ nạn nhân có một hình xăm ghi 13-12-2006. Sau đó, thông tin trên đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm thân nhân của thiếu nữ xấu số.

... Thi thể thiếu nữ 19 tuổi ở Nghệ An được phát hiện trôi trên sông thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên



Gia đình của cô gái đã nhanh chóng xác nhận người thân chính là N. Khi xác định N trước đó có liên hệ với bạn trai ở Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội. Quá trình phối hợp đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội làm rõ dấu hiệu vụ án mạng; và đã bắt giữ nghi phạm chính là bạn trai của N.

An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tác giả: Thuỳ An

Nguồn tin: anninhthudo.vn