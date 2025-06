Bắt một phụ nữ U50

Chiều 20/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với N.T.H (48 tuổi), trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2024, dù biết rõ căn nhà gắn với thửa đất tại đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà không còn đứng tên chủ sở hữu nhưng vì cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, N.T.H đã đưa thông tin gian dối với bà N.T.N.B (trú tại Đà Nẵng) về việc mình đang là chủ sở hữu để nhận tiền đặt cọc mua bán.

Vì muốn chiếm đoạt được số tiền lớn hơn, N.T.H đưa ra yêu cầu bà B chuyển thêm tiền cọc với lý do để tất toán khoản vay đang thế chấp ngân hàng… Khi bà B chuyển tổng cộng 2 tỷ đồng tiền đặt cọc, N.T.H đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả cho người bị hại.

Qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của N.T.H thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng hoặc qua Điều tra viên Mai Văn Thành, số điện thoại 0795222592 để cung cấp thông tin.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017): ... Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) [Bị bãi bỏ]; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

