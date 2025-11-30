Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam

Ngày 30/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một thuyền sắt không có số hiệu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 4h15’ ngày 25/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Lam (đoạn qua xã Đức Quang), tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một thuyền sắt không có số hiệu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Hai đối tượng khai thác cát lậu bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lúc này, trên phương tiện có 2 người, trong đó chủ thuyền được xác định là Nguyễn Văn Lộc (SN 1998, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khối lượng cát đã được hút lên thuyền khoảng 39m³. Chủ phương tiện không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Đức Quang và cán bộ địa chính xã tiến hành định vị tọa độ khu vực khai thác, lập biên bản và bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an xã Đức Quang để xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn