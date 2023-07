Bắt giữ "nữ quái" lập khống 27 dây hụi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Báo Công an nhân dân đưa tin, tối 28/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Liên (SN 1973, ngụ ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Dương Ngọc Liên cung cấp lời khai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân.



Theo điều tra của cơ quan công an, Liên đã thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2020 đến tháng 5/2022. Đối tượng sử dụng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của người dân, Liên đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia.

Sau đó, Liên sử dụng tiền đóng hụi của mọi người để chi tiêu cá nhân dẫn đến mất cân đối tài chính, không có khả năng chi trả tiền góp cho những người tham gia.

Kết quả điều tra ban đầu, Dương Ngọc Liên đã lập ra 27 dây hụi khống để tiếp tục chiếm đoạt tiền của người tham gia, số tiền gần 1,9 tỷ đồng, báo Tin tức đưa tin.

Sau khi nhận được tin báo tố giác của người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an Bạc Liêu tiến hành điều tra, xác minh và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Liên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

