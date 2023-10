Bắt giam giáo viên chủ nhiệm nhiều lần xâm hại 2 nữ sinh tiểu học

Ngày 25-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với VKSND cùng cấp đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhựt (SN 1967; trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, năm học 2022-2023, ông Nhựt được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4 một trường tiểu học trên địa bàn xã Hồng Sơn.

Bị can Nhựt bị bắt giam. Ảnh: CA

...



Ngày 27-4-2023, khi đang cho lớp làm bài tập, ông Nhựt đến đứng sau lưng em V.N.T.T (SN 2013), thực hiện hành vi xâm hại. Đến tiết học sau, ông Nhựt thực hiện hành vi này một lần nữa.

Vì sợ thầy giáo chủ nhiệm nên em V.N.T.T không dám phản ứng. Khi T. về đến nhà, thấy con gái có biểu hiện bất thường nên mẹ em gặng hỏi. T. đã kể lại sự việc cho mẹ. Mẹ em đã đến công an xã tố cáo hành vi của ông Nhựt.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định trước đó, ông Nhựt còn nhiều lần thực hiện hành vi tương tự đối với em T.N.Y.N, cũng là học sinh do ông ta làm giáo viên chủ nhiệm. Gia đình em N cũng đã tố cáo hành vi của ông Nhựt đến cơ quan công an.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động