Bão Yinxing giật cấp 17 đang áp sát Biển Đông, Trung bộ vẫn mưa như trút

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Trong ngày hôm nay, bão Yinxing tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h. Đến sáng mai 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc-120,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Bão Yinxing đạt cường độ giật cấp 17 trước khi vào Biển Đông



Sau đó, bão Yinxing sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và đi vào Biển Đông trong khoảng ngày mai và rạng sáng ngày 9/11. Đáng nói, sau khi đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024, bão Yinxing sẽ giảm cường độ, còn ở cấp 14-15, và đổi hướng di chuyển theo Tây Tây Bắc rồi lại đổi hướng theo Tây Tây Nam trong những ngày tiếp theo.

Do ảnh hưởng của bão Yinxing, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ đêm 07/11 tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm 7/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

