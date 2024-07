Bão số 2 hướng vào vịnh Bắc Bộ, miền bắc sắp có mưa lớn

Trong nước

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ sáng 22/7, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Cảnh báo, từ đêm 22-24/7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.