Bàn thắng xấu xí của Thái Lan bị 'bêu riếu' trên diễn đàn lớn nhất thế giới Reddit

Bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Thái Lan - Nguồn: FPT Play

Reddit là diễn đàn lớn nhất thế giới, với số lượng thành viên đông đảo. Tính đến tháng 8-2024, Reddit là trang web được truy cập nhiều thứ 9 trên thế giới.

Chỉ chưa đầy 60 phút sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa Việt Nam với Thái Lan (3-2) kết thúc tối 5-1, bàn thắng "thiếu fair-play" của Supachok (Thái Lan) đã được đăng tải trên Reddit. Ngay lập tức bàn thắng này nhận rất nhiều bình luận chỉ trích.

Tài khoản x_men_naruto96 đã hài hước châm biếm gọi đây là "Bàn thắng fair-play của năm". Tác giả Galvanickorea bình luận: "Một hành động thiếu tinh thần thể thao. Trọng tài hoàn toàn không có lỗi vì ông ấy không thể làm gì, hành vi phi thể thao nhưng nó không phạm luật".

Tài khoản Electronic_Day_8195 cũng chỉ trích: "Tôi nghĩ ban lãnh đạo tuyển Thái Lan lẽ ra phải kêu gọi cầu thủ trả lại bàn thắng cho Việt Nam. Nhưng họ đã không làm thế và đó là lý do tại sao có sự hỗn loạn sau bàn thắng này".

Bạn đọc whatstheuseofwonder viết: "Đó là tinh thần thể thao khủng khiếp từ đội tuyển Thái Lan".

Bàn thắng xấu xí của tuyển Thái Lan diễn ra ở phút 64 trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tối 5-1 trên sân Rajamangala giữa Thái Lan và Việt Nam. Khi đó hai đội đang có tỉ số hòa 1-1. Phút 64, đội tuyển Thái Lan có bàn thắng từ cú sút xa rất đẹp của Supachok Sarachat, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Thái.

Điều đáng nói là Supachok đã ghi bàn trong tình huống các cầu thủ Việt Nam chờ một pha trả bóng của tuyển Thái theo tinh thần fair play. Lý do bởi trước đó, đội tuyển Việt Nam đã phá bóng ra ngoài do có một cầu thủ bị đau phải nằm sân.

Các cầu thủ Việt Nam những tưởng Thái Lan sẽ trả bóng về cho Việt Nam nhưng không, Supachok đã nhanh chân sút bóng thẳng vào lưới thủ môn Đình Triệu ghi bàn trước sự ngỡ ngàng của tuyển Việt Nam. Sau bàn thắng, trận đấu đã bị gián đoạn nhiều phút vì màn tranh cãi giữa cầu thủ hai đội với trọng tài. Rút cuộc, bàn thắng vẫn được công nhận dù xấu xí.

Tuy nhiên Thái Lan sau đó đã bị thất bại trước tuyển Việt Nam với tỉ số 2-3 ở trận chung kết lượt về, Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Tác giả: Quốc Thắng



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ