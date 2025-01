Bác sĩ tay ngang 'Mr.Lee' bị bắt

Trương Thanh Tịnh (Mr.Lee) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18-1, Công an TP.HCM cho biết Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Công an TP Thủ Đức xử lý Trương Thanh Tịnh (tên gọi khác "Mr. Lee", 35 tuổi) về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân".

Video công an đọc lệnh bắt ‘bác sĩ TikTok Mr. Lee' Trương Thanh Tịnh

Trước đó, bà L.T.H.N. (39 tuổi, ngụ quận 6) có đơn gửi PA05 Công an TP.HCM tố cáo "Mr.Lee" có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống thường ngày của bà.

Cụ thể, "Mr.Lee" đã sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok) đăng nhiều bài viết, phát ngôn trực tiếp có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà N..

Sau khi tiếp nhận thông tin, PA05 phối hợp Công an TP Thủ Đức kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập những người có liên quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, "Mr.Lee" khai nhận các tài khoản, đoạn video mà bà N. cung cấp đều là của mình, đồng thời thừa nhận lỗi sai khi chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động dịch vụ thẩm mỹ và chưa học qua trường lớp đào tạo về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng đã lôi kéo người khác đến sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

"Mr.Lee" cũng thừa nhận nhiều thông tin mà mình phát ngôn, đăng tải là do tự tìm hiểu trên mạng xã hội và chưa được kiểm chứng. Trong đó thông tin về hoạt động tại cơ sở thẩm mỹ của bà L.T.H.N. là do nghe kể lại, chứ không trực tiếp chứng kiến hoặc do tự tìm hiểu trên mạng.

Thậm chí nhiều thông tin do "Mr.Lee" tự suy đoán theo ý kiến chủ quan và chưa được kiểm chứng, xác thực. Mục đích "Mr.Lee" sử dụng thông tin này để hạ uy tín của bà N..

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có kết luận giám định xác định các nội dung trên là bịa đặt, sai sự thật và xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh (Mr.Lee) để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân" được quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức phê chuẩn.

"Mr.Lee" là ai? Trước đó, "Mr.Lee" liên tục bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt vì hành vi tổ chức hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Vào ngày 15-9-2023, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất tại căn nhà có biển "Mr. Lee" tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP Thủ Đức, phát hiện Mr. Lee cùng vợ phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler trái phép. Ngày 3-10-2023, Thanh tra Sở Y tế cũng đã ban hành quyết định xử phạt ông này trên 115 triệu đồng. Hơn một tháng sau, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phát hiện "Mr.Lee" tổ chức phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler trái phép. Đặc biệt lần này, đoàn còn ghi nhận các tủ, kệ được Phòng Y tế TP Thủ Đức niêm phong trước đó đã bị mở. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế đánh giá đây là hành vi xem thường pháp luật.

