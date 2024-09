Bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn 'gây sốc' về số tiền cực khủng hứa làm từ thiện

Ngày 19/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được thả tự do trước thời hạn tù 3 tháng do quá trình cải tạo tốt. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24/3/2022. Sau thời gian điều tra, Toà án nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã tuyên án bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 đến 2 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.