Ba học sinh chết sau tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe bán tải và xe máy

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe bán tải và xe máy trên quốc lộ 4D làm ba học sinh tử vong - Ảnh: TIẾN NGỌC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 20-5, một lãnh đạo UBND xã Cốc San (thành phố Lào Cai) cho biết lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe bán tải và xe máy trên quốc lộ 4D làm ba học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h15 ngày 19-5, tại Km 133+600, quốc lộ 4D (thuộc thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba phương tiện xe khách, xe bán tải và xe máy.

Hậu quả, em L.G.T. (12 tuổi, ở xã Cốc San) tử vong tại chỗ. Còn em V.Đ.T. và V.Đ.Đ. (cùng 13 tuổi, ở xã Cốc San) bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đến 23h cùng ngày hai em đã tử vong.

Theo lãnh đạo xã Cốc San, ba nạn nhân đi trên một chiếc xe máy, cả ba em đều là học sinh Trường THCS xã Cốc San, cùng trú ở thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San.

Công an xã phối hợp cùng Công an thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Tác giả: Chí Tuệ



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ