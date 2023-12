Án tử hình cho kẻ 3 lần mua bán ma tuý

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 23h50 phút ngày 1/5/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 8A (đoạn qua huyện Hương Sơn) thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Luân điều khiển xe máy nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên tiến hành truy đuổi. Đến khoảng 00h20 phút ngày 2/5/2023, khi đối tượng chạy đến địa phận thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) thì bị tổ công tác khống chế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc ba lô đối tượng mang theo có chứa lượng lớn nghi là ma túy. Khai nhận với cơ quan công an, Nguyễn Thành Luân cho biết, các viên nén màu tím, màu vàng là “thuốc lắc”, các viên nén màu hồng và xanh là “hồng phiến” do đối tượng vừa nhận từ Nguyễn Đức Bình (SN 1975, trú xã Sơn Tây, Hương Sơn) để vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Đức (ở Hà Nội, không rõ địa chỉ) từ huyện Hương Sơn ra TP Vinh (Nghệ An) với tiền công là 20 triệu đồng. Theo kết quả giám định các viên nén thu giữ được là Methamphetamine, có khối lượng 15.301,2 gam.

... Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Luân.

Tại phiên xử sơ thẩm, Nguyễn Thành Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Luân mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Nguyễn Thành Luân từng có 2 tiền án, năm 2019, TAND TP Vinh xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; năm 2012 TAND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

