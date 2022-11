7 diễn viên, người mẫu bị bắt

Ngày 27/11, theo HK01, phòng cảnh sát hình sự khu vực Tân Giới phía Nam phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp, truy quét trong thời gian 6 ngày từ 21-27/11.

Bảy người trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã bị bắt vì tội "quảng bá hoặc tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép”. Những người này được xác định là người mẫu, diễn viên, KOL có tiếng trên mạng xã hội. Một số bị cáo buộc sử dụng hình ảnh của người khác để lập tài khoản giả nhằm thu hút sự chú ý khán giả đặt tiền.

Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 7 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 1 máy tính xách tay, 76 điếu thuốc lá điện tử có chứa nicotin. Hiện, tất cả người bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra và phải trình diện cảnh sát vào giữa tháng 12.

Cảnh sát thu giữ 76 điếu thuốc lá điện tử có chứa nicotin tại nơi ở của người phụ nữ 21 tuổi họ Trần. Ảnh: HK01.



Phòng cảnh sát hình sự cho hay những phụ nữ liên quan đến vụ án bị lợi dụng. Họ được trả giá cao để quảng bá các trang web đánh bạc bất hợp pháp trên trang cá nhân, thu hút khách đặt cược.

...

Trong thời gian diễn ra World Cup, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động cá độ, bài bạc bất hợp pháp. Sau khi bị bắt, hình phạt tối đa cho việc quảng cáo hoặc tạo điều kiện cá cược và nhận cá cược là 7 năm tù, phạt 5 triệu HKD (640.000 USD).

Cùng ngày, HK01 xác nhận người mẫu, diễn viên Bối Y Lâm là một trong bảy phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội và nổi tiếng với thân hình sexy. Cô từng tham gia nhiều bộ phim và đóng MV ca nhạc như Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World…

Bối Y Lâm được xác định là một trong những phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: HK01.







Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong