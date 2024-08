3 người trong gia đình bị xe bán tải tông c.h.ế.t, xóm nghèo chìm trong đau thương

Khởi tố tài xế xe bán tải tông chết 3 người Chiều 2-8, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đó là Trần Doãn Tùng (45 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do Tùng điều khiển đã vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy do chị Quách Thị Loan (36 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar) điều khiển chở chồng và con trai. Hậu quả, cả 3 nạn nhân trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ. Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định do người điều khiển xe bán tải vượt không đảm bảo.