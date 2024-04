12 học sinh ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn mua trước cổng trường

Trước đó, ngày 30/3, 12 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc thực phẩm phải điều trị tại cơ sở y tế. Các học sinh đều có triệu chứng lâm sàng chính đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn... được các bệnh viện chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có 12 học sinh ngộ độc vì thức ăn đường phố

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND phường Xương Huân, Công an thành phố Nha Trang xác minh có 3 cơ sở thức ăn đường phố bán hàng rong trước cổng trường. Qua làm việc, các cơ sở này không có các giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh thức ăn đường phố như: hồ sơ khám sức khỏe, giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. 3 cơ sở trên không còn mẫu thức ăn đã chế biến và mẫu nguyên liệu thực phẩm nên cơ quan chức năng không lấy được mẫu thức ăn và mẫu nguyên liệu của bữa ăn gây ngộ độc thực phẩm. Đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu Trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi, phụ huynh và các cháu bị ngộ độc thực phẩm nhận diện người bán thức ăn đường phố bằng hình ảnh và vị trí bán hàng.

Tất cả học sinh bị ngộ độc xác nhận đã mua thức ăn của bà Dương Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1979 và khẳng định từ sáng ngày 28/3 đến hết ngày 30/3 các học sinh chỉ mua thức ăn của bà Oanh. Vì vậy, đoàn điều tra xác định, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là từ cơ sở của bà Oanh. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, tại cơ sở bà Oanh không còn mẫu thức ăn đã chế biến và mẫu nguyên liệu thực phẩm nên Đoàn điều tra không lấy được mẫu thức ăn. Do đó, không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể thức ăn nào gây ra nguyên nhân vụ ngộ độc. Tác nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm nghi là vi sinh vật. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND thành phố Nha Trang xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở bà Dương Thị Hoàng Oanh, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết. Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các trường học tuyên truyền phụ huynh học sinh nhắc nhở con em mình tuyệt đối không mua, ăn quà vặt của người bán hàng rong khu vực các trường học, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ việc nghộ độc thực phẩm, nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hàng rong bày bán xong quanh các cổng trưởng học, vỉa hè. Thành ủy Nha Trang đã chỉ đạo các xã, phương phải xử lý dứt điểm tình trạng này: "Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phải chịu trách nhiệm việc này, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong khu vực trước trường học. Làm tốt hơn vấn đề này, cần ý thức trách nhiệm của những người có liên quan. Khi trường học phát hiện bán hàng rong thì thông tin cho địa phương, cơ quan chức năng xử lý ngay. Phụ huynh, học sinh cần được tuyên truyền, nhận thức việc ăn uống như thế ảnh hưởng đến sức khỏe".

