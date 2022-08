Yêu cầu báo cáo việc hiệu trưởng mặc áo nhung, cầm quyền trượng ở lễ trao bằng tốt nghiệp đại học

... Trước đó Trường đại học Kinh tế ban hành quy định quản lý và sử dụng bộ lễ phục, nghi lễ và trình tự thực hiện lễ trao bằng tại trường. Theo đó lễ phục của trường bao gồm các bộ lễ phục dành cho hiệu trưởng; ban nghi lễ, sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ và dành cho đội nghi lễ (đội cờ gồm sinh viên nam và nữ). Bộ lễ phục, nghi lễ này do nhà trường trang bị và cấp phát cho người học sử dụng trong lễ trao bằng tốt nghiệp. Nó mang ý nghĩa khẳng định và thể hiện sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của nhà trường trong mắt người học, đối tác, tăng tính đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, người học. Cạnh đó giúp lưu giữ hình ảnh và kỷ niệm của người học gắn với trường. Ngoài ra giúp tôn vinh người học sau thời gian học tập, rèn luyện tại trường, là niềm vinh dự, tự hào của bản thân người học, gia đình. Bộ lễ phục, bộ nghi lễ này do nhà trường trang bị và cấp phát cho người học sử dụng trong lễ trao bằng tốt nghiệp. Đồng thời có ý nghĩa khẳng định vị thế và thể hiện sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của nhà trường trong mắt người học và đối tác, tăng tính đoàn kết nội bộ và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và người học. Đồng thời, lưu giữ hình ảnh và kỷ niệm của người học gắn với nhà trường. Tôn vinh người học sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường, là niềm vinh dự và tự hào của bản thân người học và gia đình người học. Quy định cũng nêu rõ bộ lễ phục dành cho hiệu trưởng gồm áo nhung, mũ và găng tay đồng màu đỏ. Phụ kiện kèm theo có cây quyền trượng và vòng đeo cổ. Lễ phục dành cho ban nghi lễ gồm áo nhung đỏ pha đen, mũ màu đen, găng tay màu trắng. Bộ lễ phục dành cho đội nghi lễ, trong đó dành cho sinh viên nam gồm áo thiết kế kiểu vest, quần âu đồng bộ màu đỏ bordeaux, mũ beret có lưỡi trai màu đen, găng tay màu trắng. Phụ kiện kèm theo có dải ruy băng lụa hai màu xanh đỏ đeo chéo, in logo của trường. Bộ nghi lễ dành cho sinh viên nữ gồm áo giả vest, mini juýp màu đỏ bordeaux, mũ beret có lưỡi trai màu đen, găng tay màu trắng. Phụ kiện kèm theo có dải ruy băng lụa hai màu xanh đỏ đeo chéo, in logo của trường. Bộ lễ phục cử nhân gồm áo màu xanh cổ vịt, nẹp vạt áo màu đỏ bordeaux, 2 bên tay áo đính 1 vạch màu đỏ bordeaux, lé vạch màu vàng đồng. Phụ kiện kèm theo có khăn lụa quàng cổ hai màu xanh đỏ, in logo của trường. Bộ lễ phục thạc sĩ gồm áo và mũ màu đỏ bordeaux, nẹp vạt áo màu vàng đồng, 2 bên tay áo đính 2 vạch màu xanh cổ vịt, lé vạch màu vàng đồng. Phụ kiện kèm theo có khăn lụa quàng cổ hai màu xanh đỏ, in logo của trường. Bộ lễ phục tiến sĩ áo và mũ màu đỏ bordeaux, nẹp vạt áo màu vàng đồng, 2 bên tay áo đính 3 vạch màu xanh cổ vịt, lé vạch màu vàng đồng. Phụ kiện kèm theo có khăn lụa quàng cổ hai màu xanh đỏ, in logo của trường.