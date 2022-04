Xúc động lễ truy điệu và di quan Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình

Your browser does not support the video tag.

Sáng 2/4, Ban tổ chức lễ tang và gia đình đã tổ chức lễ truy điệu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM.

Ban tổ chức lễ tang ông Lê Hòa Bình gồm 15 thành viên do ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng ban.

Lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình.

Dự lễ truy điệu có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND TPHCM, các sở, ban, ngành, địa phương và người dân… Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã thắp nén tâm nhang vĩnh biệt ông Lê Hòa Bình, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau.

Tại lễ truy điệu, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Trưởng ban tổ chức lễ tang) nhắc lại quá trình học tập, rèn luyện, công tác và những đóng góp của ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Với nhiều cống hiến cho sự phát triển của TPHCM, ông Lê Hòa Bình đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các năm 2015, 2017 và nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương. Ông được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đọc điếu văn tại lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình.

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, vợ ông Lê Hòa Bình cùng các con đáp từ những tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM… dành cho người chồng, người cha quá cố.

Sau lễ truy điệu, linh cữu ông Lê Hòa Bình được đưa đi an táng tại nghĩa trang TPHCM, phường Linh Trung, TP Thủ Đức. Đoàn xe tang đưa ông Lê Hòa Bình ghé chào từ biệt UBND TPHCM, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND TPHCM.

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM, các địa phương và người dân tại lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình.

Trước đó, vào sáng 29/3, xe ô tô chở ông Lê Hòa Bình trên đường đi công tác thì gặp tai nạn giao thông tại km21+700 cao tốc TPHCM - Trung Lương (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hướng từ TPHCM đi Tiền Giang.

Sau vụ tai nạn, ông Lê Hòa Bình được đưa vào Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Mặc dù đã được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Long An, bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp hết lòng cứu chữa nhưng ông Lê Hòa Bình không qua khỏi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình, sinh ngày 1/4/1970 tại xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 1994-2014, ông Lê Hòa Bình trải qua các vị trí công tác Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị TPHCM, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM. Tháng 12/2014, ông làm Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Tháng 10/2015, ông Lê Hòa Bình trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 3/2016, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 7, TPHCM. Ngày 26/4/2019, ông làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Từ tháng 10/2020, ông Lê Hòa Bình được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 12/2020, ông được phân công giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ngày 24/6/2021, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TPHCM khóa X, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong quá trình công tác, ông Lê Hoà Bình đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các năm 2015, 2017 và nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương. Ông được tặng Huy hiệu TPHCM. Trong lễ tang ông Lê Hoà Bình, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bình vì đã có nhiều công lao trong cuộc chiến chống COVID-19 xảy ra tại TPHCM.

Tác giả: Ngô Bình - Phong Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tiền phong