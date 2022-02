Xuất hiện vợ Thông Soái Ca, dân mạng "choáng" vì nhan sắc xứng đôi vừa lứa

Với sự nổi tiếng nhanh đến bất ngờ của Thông Soái Ca, trên TikTok đã xuất hiện tài khoản lạ tự nhận là "Vợ Thông Soái Ca".

Kênh TikTok cá nhân này, các video đăng tải đều được đính kèm caption "thả thính" nồng đậm với anh Thông.

Tài khoản Vợ Thông Soái Ca liên tục đặt "chủ quyền sở hữu" với Thông

Đáng chú ý nhất, clip mới được "Vợ Thông Soái Ca" đăng tải vào ngày hôm qua với nội dung cover lại câu nói “những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh” đã thu hút 10 triệu lượt xem, gần 500 nghìn lượt yêu thích, gần 16 nghìn bình luận.

Clip vợ Thông Soái Ca khẳng định "chủ quyền" với anh Thông đang hot rần rần trên TikTok

Nhan sắc cô gái được gọi là "Vợ Thông Soái Ca"

Theo đói, lời tuyên bố chắc nịch của cô gái: "Những người khác ngại tán Thông, tại ngán em" khiến cư dân mạng thích thú. Chủ nhân tài khoản không quên nhấn mạnh "mấy bạn bớt đẩy thuyền Thông của em nha".

Tuy nhiên, rất nhiều netizen nhanh chóng nhận ra cô gái xuất hiện trong đoạn video là người Trung Quốc, được lấy về ghép lại nhạc cho bắt trend.

Netizen nhận xét 2 anh chị Thông rất hợp nhau về khoản nhan sắc

Mặc dù biết là clip ghép và vợ Thông Soái Ca không hề có thật, nhưng chị gái trong clip vẫn được nhiều cư dân mạng đẩy thuyền với Thông Soái Ca nhiệt tình vì quá xứng đôi.

Hai anh chị hợp nhau ở bộ răng "hiếm có khó tìm", cùng khuôn mặt có nét phu thê khó chối cãi, có thể nói là "một chín một mười".

Mọi người hết lời ghép đôi anh chị Thông "Duyên tiền định, đúng là cặp đôi trời sinh để dành cho nhau".



