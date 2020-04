Xử phạt người tung tin một bị can vụ Đường Nhuệ là con trai Chánh án TAND tỉnh Thái Bình

Đinh Văn Huynh tại buổi làm việc với cơ quan công an - Ảnh: MẠNH HÙNG

Ngày 23-4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Văn Huynh (36 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân, tổ chức.

Trước đó, ngày 18-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết một cá nhân địa chỉ tại Quảng Ninh có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể trong ngày 16-4, trên trang Facebook "Nhà báo điều tra" có đăng tải bài viết có tiêu đề "Vụ Đường Nhuệ: khởi tố 1 loạt cán bộ tỉnh Thái Bình" với nội dung phản ánh kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (Thái Bình).

Trong phần bình luận tại bài viết này, tài khoản Facebook có tên "Không Tồn Tại" cho rằng bị can Phạm Văn Hiệp - giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (người bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố) - là con trai của ông Phạm Văn Thịnh - chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Qua điều tra xác minh, công an xác định đây là thông tin sai sự thật và chủ sở hữu tài khoản Facebook "Không Tồn Tại" chính là Đinh Văn Huynh, hiện đang là lao động tự do.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, Huynh cho biết trước đó tìm kiếm trên Google nhận thấy Phạm Văn Hiệp có cùng họ "Phạm Văn" với chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình nên suy đoán hai người này có mối quan hệ cha - con.

Cho rằng Hiệp có mối quan hệ thân nhân với quan chức, lãnh đạo cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình nên Huynh đã bình luận để trao đổi thêm với những người khác trong mạng xã hội.

Sau buổi làm việc, Huynh nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, tự giác xóa bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Căn cứ mức độ vi phạm, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đinh Văn Huynh.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ