Xót xa thi thể hai bé gái 11 tuổi dưới lòng hồ

Hai học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm ... Tối ngày 23/3, trao đổi trên VietNamNet, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Láng Lớn, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong tại một hồ nước phục vụ tưới cây của người dân trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Huỳnh Nhật T. và Trần Ngọc T. (cùng là học sinh lớp 7, trường THCS Cao Bá Quát, xã Láng Lớn). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày cả hai đi học ở trường THCS Cao Bá Quát. Đến khoảng 17h cùng ngày, do chưa thấy con về, nên gia đình em Nhật T. vội vàng đi tìm kiếm. Khi đến một hồ nước tưới cây của người dân ở thôn Tân Giao, xã Láng Lớn thì tá hỏa phát hiện cháu Nhật T. và Ngọc T. tử vong dưới hồ. Nhận được tin báo, công an xã phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức bảo vệ hiện trường, tiến hành đưa thi thể hai cháu bé lên bờ để phục vụ điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định cả hai tử vong do ngạt nước.