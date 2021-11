Xót xa clip vợ bế con đi bắt quả tang chồng ngoại tình: 'Anh biết tôi là ai không? Anh biết đứa bé tôi đang bế là con của ai không? Anh có nhận ra chúng tôi không?'

Ngay khi vừa được chia sẻ đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết, người chồng trong clip đang làm đội trưởng đội bảo vệ ở một công ty thuộc địa phận Quế Võ, Bắc Ninh.

Cụ thể, theo như đoạn clip đăng tải, người vợ ăn mặc giản dị, tay bế đứa con bước vào phòng trọ mà chồng mình cùng tình nhân đang dan díu. Khi gặp người phụ nữ đang "tằng tịu" với chồng mình, người vợ đã cố gắng giữ bình tĩnh chào hỏi và nói rằng mình muốn gặp một người. Và người chị muốn gặp không ai khác chính chồng mình.

Nhìn thấy vợ, người chồng không giấu nổi ngạc nhiên. Sau đó người vợ hỏi chồng: "Anh biết tôi là ai không? Anh biết đứa bé tôi đang bế là con của ai không? Anh có nhận ra chúng tôi không?". Đáp lại chị chỉ là những câu nghi vấn của chồng: "Sao em lại ở đây?".

Clip: Vợ bắt quả tang ngoại tình.

Người vợ sau đó lập tức quay sang truy hỏi tình nhân cùng chồng mình: "Chị có phải đàn bà không? Chị có chồng không? Có con không?". Người phụ nữ kia cúi mặt nhỏ giọng trả lời rằng mình đã có chồng con.

Lúc này, người chồng đã nhanh chóng phát hiện ở ngoài có người đang ghi lại sự việc. Anh ta đã lớn tiếng yêu cầu ngừng quay với lý do "Đây là chuyện của gia đình anh" nhưng người này nói rằng được người vợ nhờ ghi lại. Người vợ lập tức kéo chồng vào và nói: "Anh không có quyền gì để nói, anh ngồi im cho tôi".

Trước sự giận dữ của người vợ, người chồng liên tục lặp lại những câu thừa nhận đầy hờ hững: "Anh biết rồi, anh sai, anh sai, được chưa?".

Anh ta cũng xác nhận với vợ việc ngoại tình mới xảy ra trong vòng 1 tháng.

Ngay sau đó, khi người chồng muốn chạm vào con nhưng bị vợ hất tay, anh ta đã chỉ thẳng vào mặt người vợ và nói: "Anh bảo rồi! Anh bảo anh sai rồi, được chưa? Cho nên đừng có nói nhiều nữa, nên đừng làm chuyện này to nữa. Được chưa?".

Người vợ tiếp tục chất vấn và kể lại những nỗi vất vả của bản thân khi chồng đi làm xa: "Tôi với con ở nhà, tôi chăm con ở nhà cùng bố mẹ anh. Vất vả vật lộn. Còn anh ở đây tằng tịu, lăng nhăng".

Khi người chồng muốn bế con, người vợ nhất định không đưa: "Con nó không theo anh đâu, vì anh không xứng. Anh làm những trò như này thì anh không xứng làm bố nó".

"Con vợ này, nó nhớ thằng chồng nó. Đứa con này, nó nhớ bố nó. Nó ốm, anh chưa hỏi thăm" - Những lời nghẹn ngào uất ức của người vợ chỉ đổi lại bằng tiếng quát nạt từ chồng.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người không chỉ bức xúc về hành động không chung thủy của người chồng mà còn lên án thái độ nhận sai nhưng chẳng hề thành khẩn từ người đàn ông này. Đồng thời, nhiều người cũng thấy xót xa cho người vợ trong đoạn clip trên.

Tác giả: PN

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn