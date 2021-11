Xôn xao người đàn ông lớn tuổi dáng vẻ kham khổ bị trói chân tay trên đường, nguyên nhân gây tranh cãi

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, đầu bù tóc rối, dáng vẻ kham khổ bị một số người dùng dây trói cạnh đường.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, đoạn clip được người đi đường ghi lại, trên vỉa hè ven đường có một người đàn ông nằm dưới đất, bị nhiều người vây quanh. Một số người dùng dây vải trắng trói tay người đàn ông ra phía sau và buộc 2 chân lại.

Người đàn ông bị trói có dáng vẻ gầy yếu khắc khổ, tóc rối bời. Sự việc đã thu hút nhiều người đi đường theo dõi, bàn tán.

Người đàn ông bị trói tay chân ven đường.

Người đăng tải đoạn clip cũng chia sẻ rằng nguyên nhân dẫn tới sự việc là do người đàn ông đã trộm đồ. Sự việc xảy ra tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo đó, một số người cho rằng, trông dáng vẻ người đàn ông bị trói kia rất khổ cực. Có lẽ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên mới “làm liều”.



Một số người cho rằng những người có hành vi trộm cắp cần phải giao cho cơ quan chức năng trừng trị nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối việc vật người đàn ông kia ra đất, trói chân tay ở ven đường như vậy vì người này đã lớn tuổi rồi.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

