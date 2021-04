Xôn xao hình ảnh 1 nam ca sĩ Vbiz có mặt tại trụ sở công an sau khi biểu diễn ở quán bar?

Lê Bảo Bình là ca sĩ có hơn 4 triệu người theo dõi trên MXH, anh cũng từng được coi là "thánh nhạc chế quật đổ cả Jack và Sơn Tùng". Ngoài đời, Lê Bảo Bình rất kín tiếng, nam ca sĩ rất ít khi đăng hình ảnh của bản thân hay tương tác trên trang cá nhân của mình.

Tuy nhiên, hôm nay 26/4 dân tình đang rần rần chia bức ảnh Lê Bảo Bình lộ diện với khuôn mặt buồn bã, hoang mang tại cơ quan Công an tỉnh Thái Bình. Có thể lý do Lê Bảo Bình bị triệu tập lên đồn công an là do tối ngày 25/4, nam ca sĩ có buổi biểu diễn tại 1 quán bar bị cơ quan chức năng đột kích kiểm tra. Được biết, thời điểm kiểm tra, quán bar nơi Lê Bảo Bình đang biểu diễn có hơn 300 khách hàng, đa phần đều ở trong trạng thái thiếu tỉnh táo, cơ quan công an phát hiện có 30 người dương tính với ma tuý. Netizen cho rằng có thể do có mặt tại quán bar đúng lúc cơ quan chức năng kiểm tra nên Lê Bảo Bình mới xuất hiện ở đồn cảnh sát để lấy lời khai và thực hiện thủ tục giấy tờ cần thiết.

Hiện tại, dân tình đang chờ phía Lê Bảo Bình lên tiếng để làm rõ thực hư sự việc này.

Lê Bảo Bình lộ ảnh xuất hiện tại đồn công an khiến dân tình hoang mang

Tối ngày 25/4, quán bar nơi Lê Bảo Bình đang biểu diễn đã bị công an kiểm tra "chất cấm". Có lẽ vì lí do này nên nam ca sĩ đã xuất hiện tại cơ quan Công an?

... Nam ca sĩ chưa có bất kì động thái nào liên quan đến sự việc trên. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của anh là vào ngày 1/4

Hiện tại, người hâm mộ đang chờ lời phản hồi từ nam ca sĩ về bức ảnh gây hoang mang trên

Ảnh: Sưu tầm, Facebook nhân vật

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc