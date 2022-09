Xôn xao hai thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ

Your browser does not support the video tag.

Clip hai thanh niên điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A

Chiều 20/9, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tra theo biển số xe để làm rõ 2 thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 1A.

...

Trước đó, người đi đường đã quay lại được cảnh 2 nam thanh niên ở độ tuổi học sinh không đội mũ bảo hiểm, cùng đi trên 1 xe máy nhãn hiệu Honda màu trắng biển kiểm soát 37B3-145...., đi trên QL1, hướng Vinh - Hà Nội. Hai thanh niên này điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, thậm chí vượt luôn cả đèn đỏ.

Hình ảnh được người tham gia giao thông ghi lại vào thời điểm 17h30 chiều 19/9, trên tuyến QL1A, đoạn gần ngã 3 Khu công nghiệp Nam Cấm (địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Sau khi clip được đăng tải, dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi trên của 2 thanh niên bởi hành động của 2 nam thanh niên không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Dư luận mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

Tác giả: Quỳnh Nga

Nguồn tin: phunuvietnam.vn