Xôn xao cuốn sổ ghi chép giờ giấc sinh hoạt riêng tư của ông Lê Tùng Vân, sự thật ra sao?

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cuốn sổ ghi lại "thời gian biểu" của ông Lê Tùng Vân. Đáng chú ý, những thông tin đi kèm cho rằng, cuốn sổ này được sử dụng để ghi chép chi tiết thời gian "thầy ông nội" có hành vi không đúng mực với con gái.

Thông tin về cuốn sổ xuất hiện trên mạng xã hội gây chú ý đối với dân mạng

Mặc dù nguồn thông tin này chưa được xác minh, tuy nhiên khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không tiếc tay "ném đá", thể hiện sự căm phẫn với "thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Trên thực tế, hình ảnh này được ghi lại vào ngày 10/1 vừa qua, trong lúc cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đức Hòa tổ chức khám xét và làm việc với 14 người liên quan Tịnh Thất Bồng Lai.

Theo hình ảnh và thông tin từ báo Tiền Phong, hình ảnh trên được để với dòng chú thích: Cảnh sát kiểm tra các "sổ, sách, giấy tờ" tại nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai.

Hình ảnh trên báo Tiền Phong chú thích như sau: "Cảnh sát kiểm tra các "sổ, sách, giấy tờ" tại nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai".



Như vậy, đến hiện tại, thông tin "thời gian biểu" ăn ngủ với con của ông Lê Tùng Vân đang lan truyền trên mạng xã hội là vô căn cứ. Ngoài ra, cũng không ngoại trừ khả năng thành phần xấu đăng tải nhằm câu like.

... Cảnh sát khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 10/1 vừa qua. Ảnh: Tiền Phong



Ngày 5/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Ông Lê Tùng Vân cùng 3 "đệ tử ruột" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam



Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương.

Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn