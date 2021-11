Xôn xao clip nam sinh lớp 9 văng tục chửi cô giáo, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm khiến người xem phẫn nộ

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đồng thời đăng tải đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại việc nam sinh chửi cô giáo với nhiều ngôn từ tục tĩu khiến người xem bức xúc. Theo nội dung đoạn clip, nam sinh cãi lại cô giáo sau khi được yêu cầu ‘bật cam' với nhiều từ ngữ thô tục mặc cho lớp học online hàng chục bạn khác đang chứng kiến.

Cô giáo dùng điện thoại quay lại vụ việc

Vụ việc được cho là xảy ra giữa lớp học online

Thôi nhé, chào cô, tốt nhất cô nghỉ… nghề đi' – nam sinh văng tục giữa lớp học.

‘Học chỉ tốn tiền, nói chuyện với cô ngang với nói chuyện với…' – nam sinh này tiếp tục gây phẫn nộ khi thể hiện thái độ hỗn hào và lời nói xúc phạm cô giáo.

Trong khi đó, trên màn hình là hình ảnh cô giáo cầm điện thoại để ghi lại toàn bộ sự việc, quá bức xúc trước thái độ thiếu tôn trọng của học sinh, cô giáo đã đề nghị 1 học sinh trong lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm.

‘Bạn nào có điện thoại gọi cho cô T. hộ cô cái, nghe vào đây để xem bạn H. nào đây' – cô giáo nói trong đoạn clip.

Trích 1 phần đoạn clip chia sẻ trên MXH gây phẫn nộ. Nguồn: Tiktok Youggurl

Theo thông tin lan truyền trên mạng, sự việc xảy ra trong lớp học online khối 9 của trường H., mặc dù chưa rõ thực hư nhưng những lời lẽ của nam sinh tên K.H đang đoạn clip đã khiến cho nhiều người bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng, ngành giáo dục vào cuộc điều tra, xử lý.

Một số bình luận của dân mạng.

‘Vô học mà tưởng hay, còn biết lễ phép, tôn sư trọng đạo là gì không?'

‘Tặng bạn cuốn đạo đức lớp 1'

‘Vô văn hóa, cảm thấy không muốn học thì out đi, đề nghị thầy cô vào cuộc xử lý đi, ảnh hưởng đến những bạn khác'