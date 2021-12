Xôn xao clip hai thiếu nữ bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa

Tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 5/12 tại tổ dân phố Kim Phú, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Clip dài hơn 2 phút lan truyền trên mạng trong sáng nay (6/12) về sự việc 2 thiếu nữ ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng.

Theo nội dung đoạn clip dài 2 phút 22 giây được lan truyền trên mạng, sau khi vừa giáp mặt, nhóm “hội chị em” gồm hàng chục người với "binh khí" là mũ bảo hiểm và nắm đấm… đã lao tới đánh vào mặt và cơ thể của hai thiếu nữ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vụ ẩu đả được xác định xảy ra vào 14h ngày 5/12.

Có đoạn, 2 thiếu nữ bị nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục đánh vào phần đầu khiến 2 em phải nằm rạp xuống đất.

Điều đáng nói, dù có rất đông nam thanh niên có mặt tại hiện trường nhưng không ai tiến tới can ngăn khi cuộc ẩu đả xảy ra. Tệ hơn, có nhiều thanh niên giơ điện thoại lên quay clip khi cuộc ẩu đả đang xảy ra quyết liệt.

Liên tục bị đánh đập nên 1 trong 2 thiếu nữ đã gục xuống đường.

...

Phải đến khi 2 thiếu nữ bị đánh nằm rạp xuống đất, nhóm thanh niên mới tiến lại để can ngăn sự việc.

Theo người chứng kiến tại hiện trường, nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả là do 2 nhóm đã có mâu thuẫn, xích mích từ trước và đã hẹn nhau tới địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn.

Được biết, nhóm thiếu nữ tham gia cuộc ẩu đả có tuổi đời trung bình từ 16-25.

Mặc cho cuộc hỗn chiến xảy ra, nhiều nam thanh niên vẫn đứng quay clip.

Hiện vụ việc trên đang được các ngành chức năng tiến hành xác minh và làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Clip vụ ẩu đả

Tác giả: DƯƠNG TÙNG - ĐÌNH MINH

Nguồn tin: daidoanket.vn