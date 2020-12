Xô xát trước AEON Tân Phú: Mâu thuẫn giữa bảo vệ và nhóm người bán hàng đa cấp

Your browser does not support the video tag.

Một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại thời điểm xảy ra vụ xô xát

Trưa 7-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ xô xát giữa một số bảo vệ và một nhóm người tại khu vực lối ra vào trung tâm mua sắm AEON Tân Phú (quận Tân Phú) vào tối 6-12. Công an đã lấy lời khai những người liên quan.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn giữa bảo vệ tại AEON Tân Phú và một nhóm người bán hàng đa cấp.

Vào tối 6-12, khi một nhóm người vào Aeon Tân Phú bán hàng đa cấp thì bị lực lượng bảo vệ mời ra ngoài, sau đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi rồi xô xát.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin vào tối 6-12 nhiều người đi mua sắm tại trung tâm AEON Tân Phú thấy tại khu vực lối ra vào có một nhóm người và một số bảo vệ xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó dẫn đến xô xát.

Lực lượng chức năng địa phương ngay sau đó đã đến đảm bảo an ninh trật tự. Một số người dân cho biết họ có nghe tiếng súng nổ khi lực lượng chức năng có mặt.

"Không rõ nguyên nhân gì mà nhóm thanh niên và một số bảo vệ xảy ra lời qua tiếng lại rất ồn ào rồi xảy ra xô xát. Trong khi không khí khá căng thẳng thì lực lượng chức năng xuất hiện. Lúc đó, tôi có nghe thấy một âm thanh giống như tiếng súng nổ, có thể lực lượng chức năng đã nổ súng chỉ thiên để vãn hồi trật tự" - một người dân thuật lại.

Một số người dân đã quay lại video clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 7-11, ông Nguyễn Nhơn Quý, trưởng phòng truyền thông và trách nhiệm xã hội (thuộc Công ty TNHH AEON Việt Nam) cho biết vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ. "Chúng tôi sẽ có thông tin đến báo chí về vụ việc trên" - ông Nguyễn Nhơn Quý nói.

Lực lượng chức năng đảm bảo trật tự tại khu vực đường Bờ Bao Tân Thắng (phía bên ngoài AEON Tân Phú) (quận Tân Phú, TP.HCM) vào tối 6-12 - Ảnh: NGỌC KHẢI

