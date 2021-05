Xin 71 triệu đồng mua mỹ phẩm nhưng bị từ chối, cô gái thẳng tay “đi đường quyền”, xé áo bạn trai gây bức xúc

Trong tình yêu, việc tranh cãi là điều bình thường và cần có để các cặp đôi thêm thấu hiểu nhau hơn. Thế nhưng việc một cô gái đứng giữa phố gào thét, chửi bới, thậm chí “đi đường quyền” bạn trai như thế này thì ai chứng kiến cũng phải ngán ngẩm.

Chàng trại bị bạn gái "đi đường quyền" giữa phố vì không cho 71 triệu mua mỹ phẩm.

Câu chuyện được một người dân bên đường ghi lại tại ga Định Tây, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc). Theo như sự chứng kiến, nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã của đôi tình nhân này là do chàng trai không cho người yêu tiền mua mỹ phẩm. Cụ thể, cô gái gào to rằng: “Anh phải cho tôi 20.000 nhân dân tệ (hơn 71 triệu đồng) để mua bộ mỹ phẩm, nếu không đừng gặp tôi trong vòng một tuần”.

Không có số tiền lớn như vậy, bạn trai từ chối và ngay lập tức phải nhận trận lôi đình của người yêu. Cô nàng hờn dỗi, bực bội rồi bắt đầu chửi bới, trách mắng và yêu cầu anh chàng phải đi vay tiền để mua cho cô món đồ yêu thích.

Không được như mong muốn, cô gái còn tát liên tiếp vào mặt và xé áo bạn trai. Có lẽ vì quá yêu thương cô nàng nên chàng trai này chỉ đứng yên chịu trận.

Áo bên ngoài của chàng trai bị xé, anh chỉ biết giữ vải bằng tay.



Chứng kiến câu chuyện này, người đi đường chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cho rằng chàng trai đã yêu đương mù quáng, nhu nhược để bạn gái bắt nạt quá đáng.

