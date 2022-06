Xích mích với nhân viên massage, 2 nhóm hẹn gặp hòa giải nhưng lại chém nhau

Một đối tượng trong hai nhóm cầm hung khí đánh người - Ảnh: M.H.

Tối 15-6, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết liên quan vụ "Xịt hơi cay vào mắt, vác mã tấu chém người sau va chạm giao thông ở Thủ Đức" như Tuổi Trẻ Online thông tin, Phòng PC02 phối hợp Công an TP Thủ Đức mời 10 thanh niên của hai nhóm đánh nhau, đập phá ôtô vào ngày 14-6 lên làm việc.

Theo đó, khoảng 23h ngày 13-6, Huỳnh Minh Nhựt (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Phan Thanh Nghị (29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đi massage tại cơ sở Thiên Đường trên đường 35CL, phường Cát Lái, sau đó xảy ra xích mích với nhân viên của quán.

Sáng 14-6, hai nhóm hẹn nhau để hòa giải tại trước chung cư City Home thì xảy ra va chạm giữa ôtô Mercedes do Nguyễn Văn Vịnh (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm lái và xe tải do Nghị cầm lái. Hai nhóm thanh niên xảy ra cự cãi, dẫn đến cầm hung khí đánh nhau gây thương tích và hư hỏng xe của Vịnh.

...

Sau khi sự việc xảy ra, Vịnh đến Công an phường Cát Lái trình báo. Đội phòng chống tội phạm theo tuyến và địa bàn (Đội 4) Phòng PC02 phối hợp Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, Công an phường Cát Lái vào cuộc điều tra, mời 10 người lên làm việc.

Nghị thừa nhận hành vi đập bể kính ôtô của Vịnh. Ba đối tượng khác khai nhận hành vi gây thương tích cho Nghị.

Hiện có một số đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt để điều tra xử lý.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ