Xe tải đổ đèo mất lái, lật đè 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 31-8 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Phú Hiệp (thuộc địa phận xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

Clip: Xe tải mất lái gây tai nạn trên QL20 đoạn qua đèo Phú Hiệp huyện Di Linh

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng do ông Hoàng Tấn Phong (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP HCM đi Đà Lạt. Khi đến đèo Phú Hiệp, xe tải đang đổ đèo thì bị mất lái lao qua phần đường bên trái lật ngửa.

... Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Lúc này, chiếc xe máy do chị Đinh Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, ngụ thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố, huyện Di Linh) chở theo mẹ chồng là bà Vi Thị Kim Ngọc (58 tuổi) đang lưu thông hướng ngược lại bị xe tải lật đè cả 2 người.

Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, xe máy dập nát, biến dạng, xe tải hư hỏng nặng.

