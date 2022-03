Xe máy đấu đầu kinh hoàng trong đêm, 2 thanh niên tử vong

Báo Lao động dẫn nguồn thông tin từ Ban ATGT tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 19h00 ngày 13/3, tại Km3+550 tỉnh lộ 323C, đoạn qua địa phận huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong.

Theo đó, thời điểm trên, xe máy BKS 19P1-096.01 chở 3 thanh niên di chuyển theo hướng từ An Đạo - Bình Phú đã va chạm với xe máy BKS 19P1-375.68 lưu thông theo hướng ngược lại đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn trong đêm ở Phú Thọ - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống



Hậu quả, cả 4 người bị thương được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, 2 xe môtô hư hỏng. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, 2 người đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình an toàn giao thông, theo báo Dân trí, chiều ngày 13/3, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xác nhận có 2 công dân người địa phương tử vong do tai nạn giao thông.

Nguồn tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h, ngày 12/3, trên quốc lộ 48D, thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Vào thời gian trên, anh C.V.T. (28 tuổi, trú xóm 5, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) điều khiển xe máy chở theo con trai hơn 2 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 48D theo hướng huyện Nghĩa Đàn ra Quốc lộ 1A.

Khi đi đến địa bàn xóm 1 (xã Quỳnh Vinh), chiếc xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 23C-052, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 bố con anh T. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn