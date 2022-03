Xe khách tông đuôi xe đầu kéo, 11 người thương vong

Một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào lúc 5h20 sáng nay (1/3) tại km 1270+100 trên Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị Sông Cầu (Phú Yên) khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.



Theo Công an thị xã Sông Cầu, vào thời điểm đó, xe ô tô khách BKS 77B-023.01 do ông Nguyễn Văn Chín (SN 1979, trú ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) chạy từ hướng Nam ra Bắc. Khi đến lý trình nêu trên, xe khách tông vào đuôi xe ô tô tải BKS 78C-051.30 kéo rơ moóc 78R-002.67 do ông Nguyễn Thế Biểu (SN 1986, trú ở khu phố 5, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) điều khiển.

... Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi ca bin xe khách.



Sau cú va đập mạnh, đầu ca bin xe khách biến dạng, nhiều linh kiện vỡ nát, lái xe Nguyễn Văn Chín tử nạn tại chỗ, 10 hành khách trên xe bị thương.

Ngay sau đó, Công an thị xã Sông Cầu và tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương đến hiện trường đưa những người bị thương đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu cấp cứu, đồng thời hướng dẫn giao thông, tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân. Phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Phú Yên điều động một đội cứu nạn đến hiện trường sử dụng công cụ chuyên dụng cắt phá ca bin, đưa thi thể lái xe khách ra ngoài.

Ban ATGT thị xã Sông Cầu cho biết đã hỗ trợ gia đình người tử vong 2 triệu đồng, thăm hỏi động viên người bị thương.



