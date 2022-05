Xe của chủ tịch hội nông dân lao xuống mương nước, hai người tử vong

Trước đó, vào hồi 13h ngày 8/5, xe ô tô chở ông Phạm Văn L. (46 tuổi, ở tại xã Đặng Cương), Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương (huyện An Dương) cùng ông Nguyễn Thanh L. (47 tuổi, ở tại xã An Đồng, huyện An Dương) và ông Phạm Văn Vượng (ở tại xã Đặng Cương) đi trên ô tô BKS 15A-70… đã gặp tai nạn khiến ông Phạm Văn L. và ông Nguyễn Thanh L. thiệt mạng.

Chiếc xe ô tô lao xuống mương nước khiến hai người thiệt mạng.



Theo xác định ban đầu từ Công an huyện An Dương, vào thời gian trên, xe ô tô mang BKS 15A-70… do ông Nguyễn Thanh L. điều khiển lưu thông trên đường 220, đoạn qua địa phận thôn Đông, xã Đăng Cương thì bất ngờ bị mất lái, lao xuống mương nước bên đường.

Lúc này, trên xe có các ông Phạm Văn Vượng và ông Phạm Văn L. đi cùng.

Khi xảy ra vụ tai nạn ô tô lao xuống mương nước, ông Phạm Văn Vượng được xác định là ngồi ghế phụ phía trước, mở được cửa thoát ra ngoài kêu cứu. Người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu đã đến cứu giúp, đưa được hai người ra khỏi ô tô bị nạn nằm dưới mương nước.

Tuy nhiên, theo xác định ban đầu từ cơ quan chức năng, do hai ông Phạm Văn L. và ông Nguyễn Thanh L. bị kẹt trong ô tô bị ngập nước, bị nước tràn vào bên trong đã gây tử vong cho cả hai.

Tác giả: Hải Dương

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết