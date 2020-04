Xe container ôm cua cuốn xe đạp vào gầm, bé trai nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn

Vào chiều tối ngày 11/04, đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, xe container mang BKS: 51C - 176.65 lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ thị xã Tân Uyên về TP Dĩ An. Khi xe lưu thông đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐT743 và đường Từ Văn Phước, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe đạp do một người phụ nữ chở theo con trai khoảng 4 tuổi.

Chiếc xe đạp bị cuốn vào gầm

Cú va chạm khiến container cuốn xe đạp vào gầm, bé trai 4 tuổi bị cán qua người bị thương trong tình trạng rất nguy kịch, người mẹ văng ra ngoài nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Tác giả: Hà Bắc

Nguồn tin: phapluatplus.vn