Xâm hại bé gái, người đàn ông 67 tuổi bị bắt

Ngày 25/9, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Đức Thuận (67 tuổi, trú xã Hồng Thành) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nghi phạm Bùi Đức Thuận. Ảnh: Công an Nghệ An.

Nạn nhân trong vụ án là N.T.T.L. (12 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Hồng Thành, huyện Yên Thành).

Hôm 12/9, bà H.T.M. (57 tuổi, trú xã Hồng Thành) được hàng xóm cho xem clip trên mạng xã hội, có hình ảnh cháu gái là N.T.T.L. bị xâm hại tình dục.

...

L. sau đó kể lại em nhiều lần bị ông Thuận xâm hại tình dục. Từ năm học lớp 4, lớp 5 ở Trường Tiểu học Hồng Thành, ông Thuận nhiều lần gọi L. vào phòng bảo vệ, cho kẹo hoặc tiền, sau đó có hành vi sàm sỡ.

Khi L. lên lớp 6, ông Thuận quan hệ tình dục với bé gái rồi dùng điện thoại quay lại clip. Ông Thuận đe doạ L. không được kể với ai.

Từ trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Yên Thành triệu tập, lấy lời khai ông Thuận. Người đàn ông 67 tuổi thừa nhận hành vi của mình.

Tác giả: Hoàng Dương - Gia An

Nguồn tin: zingnews.vn