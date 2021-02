"Xả" mạnh quỹ bình ổn, kìm mức tăng giá xăng dầu dịp Tết

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 2,72 - 4,35%). Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10/02/2021 cụ thể như sau: 61,850 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,39 USD/thùng, tương đương tăng 4,03% so với kỳ trước); 63,130 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,51 USD/thùng, tương đương tăng 4,13% so với kỳ trước); 61,836 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 2,27 USD/thùng, tương đương tăng 3,81% so với kỳ trước); 60,411 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 1,60 USD/thùng, tương đương tăng 2,72% so với kỳ trước); 343,475 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 14,32 USD/tấn, tương đương tăng 4,35% so với kỳ trước).