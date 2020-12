Xả kho, chiếc ô tô 7 chỗ số tự động mới tinh này có giá chỉ hơn 400 triệu đồng tại Việt Nam

Mới đây, một người dùng đăng tải thông tin có nguồn hàng từ đại lý đang bán mẫu xe Suzuki Ertiga Limited với giá 465 triệu đồng. Người này cho biết, xe bán ra đều còn mới 100%, sản xuất 2020, nhưng chỉ còn 2 màu Bạc và Trắng. Người mua được hỗ trợ giao xe tận nhà trên toàn quốc.

Ertiga Limited hiện tại không còn xuất hiện trên website chính thức, và nhiều khả năng đã bị Suzuki Việt Nam khai tử. Trong khi đó, 2 phiên bản MT và Sport cũng đang được bán với giá thấp hơn giá niêm yết 40-60 triệu đồng. Có thể nói, đây là đợt Suzuki Ertiga có giá bán thấp nhất từ trước đến nay.

Suzuki Ertiga Limited được rao bán giá chỉ 465 triệu đồng

Đối thủ trực tiếp của Ertiga là Mitsubishi Xpander hiện có giá bán 555-630 triệu đồng. Tuy nhiên, Xpander có thêm phiên bản lắp ráp trong nước, giúp người dùng tiết kiệm được 50% lệ phí trước bạ đến hết ngày 31/12. Giảm giá sâu được cho là động thái giúp tăng sức cạnh tranh của dòng xe Suzuki Ertiga, đồng thời xả hàng tồn phiên bản Limited.

So với phiên bản sản xuất 2019, Suzuki Ertiga Limited được nâng cấp màn hình lên loại 10 inch lớn hơn, nhiều tính năng hơn, điều hoà cơ chuyển thành tự động, hàng ghế sau có bệ tỳ tay. Ngoài ra, bản này còn có thay đổi cả ở ngoại thất nhờ bộ vành mới.

...

Các trang bị còn lại trên xe không đổi. Mẫu MPV này được trang bị động cơ 1.5L, công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Sport cao cấp hơn có thêm trang bị cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Trong năm 2020, Suzuki Ertiga đạt tổng doanh số 2.325 xe, thấp hơn đáng kể so với con số 13.898 xe của Mitsubishi Xpander.

Về chất lượng xe, hồi giữa năm 2020, gần 30 chủ xe Suzuki Ertiga (đời 2019 - 2020, số tự động) tại Việt Nam cho biết đã gặp phải hiện tượng xe có tiếng hú (tiếng kêu u u) từ hộp số và tình trạng tua máy lên cao, xe không chuyển số khi lưu thông trên đường.

Bên cạnh đó, cuối tháng 8/2020 một số tờ báo đã có loạt bài phản ánh việc chiếc Suzuki Ertiga tại Cà Mau bị tai nạn nằm lại tại đại lý khoảng 9 tháng do hãng không có phụ tùng sửa chữa. Phía gara Suzuki Ngọc Anh (cơ sở bảo hành bảo dưỡng chính hãng của Suzuki Việt Nam tại Cần Thơ, nơi tiếp nhận sửa chữa chiếc Ertiga tai nạn nói trên) nêu lý do sửa chữa kéo dài là do đại dịch Covid-19 nên không có vật tư nên chiếc xe bị sửa chữa cầm chừng gần 9 tháng mà chưa xong.

Sau vụ việc này, Suzuki Ertiga chỉ bán ra 183 xe, trong khi tháng trước đó doanh số mẫu xe này lên tới 552 chiếc. Như vậy mức sụt giảm doanh số tháng 8 so với tháng 7 được ghi nhận ở mức hơn 200%. Theo nhận định, sự sụt giảm doanh số của mẫu xe này có thể xuất phát từ thông tin các mẫu xe Suzuki tại Việt Nam không được cung cấp đủ linh kiện, phụ tùng để sửa chữa cho khách hàng nêu trên.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn