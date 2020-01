WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì virus Vũ Hán

Quyết định trên được WHO đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế (IHR) ngày 30/1 (giờ Geveva), giữa lúc số trường hợp bị viêm phổi do virus corona tăng nhanh, với hơn 170 ca tử vong và hơn 8.200 bệnh nhân ở Trung Quốc.

Số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm corona tính đến hết ngày 30/1 đã lên tới 21, trong đó có Việt Nam.

Các nhân viên y tế đo nhiệt độ hành khách trên tàu hỏa ở Giang Tây giữa đại dịch virus corona. (Ảnh: Reuters)

WHO đã phải nhóm họp 3 lần chỉ trong vòng một tuần để bàn về đại dịch. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã chứng kiến tình trạng khẩn cấp của một mầm bệnh chưa từng được biết đến và leo thang thành ổ dịch chưa từng có tiền lệ".

Ông Tedros cũng lý giải quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp "không phải là một lá phiếu không tin tưởng ở Trung Quốc" mà là do lo ngại cho các nước khác với các hệ thống chăm sóc sức khỏe "yếu hơn". Quan chức này khen ngợi phản ứng của Trung Quốc với dịch bệnh "rất ấn tượng".

Phản ứng về động thái mới của WHO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 31/1 khẳng định nước này có đủ sự tự tin và năng lực để chiến thắng cuộc chiến chống virus corona. Nữ quan chức này khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc với WHO cùng các nước khác để duy trì an ninh sức khỏe cộng đồng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Tác giả: Thanh Hảo

Nguồn tin: Báo VietNamNet