Vụ xăng giả 1 triệu lít/ngày: Bắt giữ thêm hai tàu chở xăng giả

Nguồn tin của NNVN cho biết, tiếp tục mở rộng chuyên án 920G, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa truy tìm và bắt giữ thêm 2 tàu thủy buôn lậu xăng giả, loại 1.500 tấn gồm: Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã bị cơ quan công an bắt giữ tại cầu cảng sông Hậu, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố ba bị can trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn này do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Tàu Nhật Minh 07 và Tàu Nhật Minh 09 có trọng tải 1.500 tấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Theo cơ quan công an, đây là những phương tiện đã bị lực lượng công an phát hiện, các tàu này đã chống trả quyết liệt, tìm cách đâm, va vào tàu của lực lượng chức năng và trốn thoát khỏi hiện trường trong đêm 6/2/2021, khi lực lượng Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi bỏ chạy, các đối tượng trên 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã tổ chức sơn sửa lại toàn bộ thân tàu nhằm che mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đến chiều ngày 24/2/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai đã truy tìm và thu giữ 2 tàu này tại cầu cảng sông Hậu, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Qua khám xét 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, lực lượng công an đã mở rộng khai thác các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, cơ quan công an xác định, hai thủy thủ tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 cùng thợ máy đang trông coi tàu. Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố đối với các đối tượng này để điều tra về hành vi buôn lậu.

Công an Đồng Nai đã truy tìm và thu giữ 2 tàu này tại cầu cảng sông Hậu, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Liên quan đến chuyên án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 33 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm một số hành vi khác. Trong số đó đã xác định đối tượng Phạn Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu đường dây buôn lậu và sản xuất xăng giả để bán ra thị trường.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã thu giữ 2 tàu biển (trọng tải 1.500 tấn), 5 sà lan (trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn), 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất, 100 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan. Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây này đã tuồn ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng kém chất lượng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

