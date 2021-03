Vụ trẻ 2 tuổi tử vong ngày đầu đi học: Đình chỉ nhóm lớp mầm non, chờ kết quả điều tra

Lớp mầm non Phú An phải tạm dừng hoạt động chờ điều tra vụ việc trẻ 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đi học

Ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì đã báo cáo về sự việc đáng tiếc xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Phú An.

Nhóm lớp mầm non độc lập Phú An ở cụm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì được thành lập theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND xã Vĩnh Quỳnh.

Chủ nhóm trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tốt nghiệp trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội và có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non. Lớp mầm non độc lập Phú An có 13 cháu.

Theo thông tin từ Phòng GD-ĐT Thanh Trì, hiện nhóm mầm non tư thục này đang tạm bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Được biết, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi và đang trong quá trình điều tra nhưng chưa có kết quả về nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Nhóm trẻ mầm non tư thục Phú An sẽ bị tạm dừng hoạt động ít nhất cho đến khi có kết quả điều tra về vụ việc. Trước đó, ngày 17/3, cháu bé V.T.A. (2 tuổi) được phát hiện trong tình trạng bất thường sau giấc ngủ trưa ngay trong buổi đi học đầu tiên tại nhóm lớp tư thục Phú An.

Theo thông tin ban đầu, buổi trưa, cô giáo cho cháu ăn nhưng chỉ được vài miếng thì cháu khóc nên cô không ép con ăn vì sợ con mới đi học, chưa quen nề nếp trường lớp. Sau đó, các cô cho cháu ngủ đến đầu giờ chiều, khi đánh thức cháu thì thấy cháu nhắm mắt, khuôn mặt tái. Nhóm lớp đã liên hệ với gia đình đưa cháu bé tới Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi...

