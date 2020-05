Vụ thi thể trong cốp xe chở từ Đà Nẵng ra Huế: Người nhà nạn nhân phẫn nộ

Người nhà đau đớn trước cái chết của nạn nhân Hoàng Trọng D. và họ vô cùng bức xúc khi chứng kiến thi thể anh D. bị nhét trong cốp ô tô để chở từ Đà Nẵng về Huế.



Đến chiều 25/5, gia đình anh, Hoàng Trọng D (tổ 3 phường Thủy Xuân, TP. Huế) đã hoàn tất việc khâm liệm cho nạn nhân được cho vừa tử vong trong một vụ tai nạn lao động xảy ra trên một công trường xây dựng nhà cao tầng tại thành phố Đà Nẵng.

Người nhà anh D. cho biết, việc đặt và vận chuyển thi thể anh D. trong cốp xe ô tô chở từ Đà Nẵng về Huế để bàn giao gia đình tạo cho họ nhiều bức xúc.

“Cho dù em trai tôi có bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong đi chăng nữa, nạn nhân cần phải được cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y và vụ việc phải báo cho bên công an điều tra, xử lý. Đằng này, họ gọi điện ra báo tin em D. mất do bị tai nạn lao động rơi từ tầng 16 xuống hầm. Họ nói người nhà chuẩn bị nhận xác em. Đến khi xe chở em tôi về đến nhà, điều đau đớn nhất mà gia đình chúng tôi chứng kiến, đó là cảnh thi thể em D. được bỏ lên một cán sắt nhét sau cốp xe ô tô”, anh Hoàng Trọng Trí (anh Trai của anh D) kể trong đau đớn và bức xúc.

Người nhà đau đớn và đặt nghi vấn về cái chết của anh D.

Chị Nguyễn Thị Sương, người nhà nạn nhân D, phẫn nộ và đặt nghi vấn: “Tại sao thời điểm em tôi bị tai nạn, việc khám nghiệm hiện trường lại không được thực hiện tại công trình? Người có trách nhiệm tại công trường có trình báo vụ việc với công an? Tại sao họ lại vội vàng nhét thi thể em tôi vào trong cốp xe ô tô để chở xác đưa về bàn giao cho gia đình?”.

Chị Sương cho biết thêm, hai người đưa thi thể nạn nhân từ Đà Nẵng ra Huế đã quát tháo khi bị tra hỏi nguyên nhân vụ việc.

Sau khi chiếc xe chở xác anh D. về nhà tại phường Thủy Xuân (Huế), đến khoảng 22h đêm qua, một nhóm người xưng là nhân viên của công ty nơi D. làm việc đã tìm đến gia đình nạn nhân này để chia sẻ sự việc.

Anh Hoàng Trọng Trí, anh ruột nạn nhân D, cho biết thêm, khoảng 15h chiều 24/5, gia đình nhận được điện thoại thông báo D. bị tai nạn lao động tử vong. Trước khi xảy ra tai nạn lao động, anh D. cùng các công nhân thi công hệ thống dẫn điện tại dự án Condo2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Chiếc cáng sắt dùng đặt thi thể anh D. lên trên để đưa vào cốp ô tô chở từ Đà Nẵng ra Huế.

Trước những bất thường về cách chở thi thể nạn nhân D. về bàn giao cho gia đình, người nhà nạn nhân này đã báo cho công an sở tại. Hai người chở xác anh D. từ Đà Nẵng về Huế cũng đã được yêu cầu làm việc với công an.

Khai nhận với công an địa phương, một trong 2 người chở xác anh D. cho biết, nạn nhân bị tai nạn lao động rơi từ tầng 16 công trình nhà cao tầng xuống tầng hầm. Vì nghĩ rằng, D. không có cơ hội sống sót nên họ dùng ô tô chở thẳng thi thể anh về Huế bàn giao cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp từ Công an TP Huế, trong đêm qua, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi anh D. tử vong. Mặt khác, một tổ công tác của Công an Đà Nẵng đã được cử ra nhà anh D. tại Huế để khám nghiệm tử thi. Công tác khám nghiệm đã hoàn tất vào rạng sáng 25/5, với xác định ban đầu, anh D. tử vong do bị gãy nhiều xương sườn, dập não, vỡ hộp sọ…

Tác giả: NGỌC VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong