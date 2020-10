Vụ sạt lở ở Rào Trăng 3: Đã thấy 5 thi thể, tạm dừng tìm kiếm vì mưa lớn

Lực lượng chức năng khoanh vùng được vị trí cụ thể để tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 khi thời tiết thuận lợi trở lại

Ngày 25/10, trao đổi với PV Tiền Phong liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho hay, lực lượng chức năng vừa nhận lệnh rút về thủy điện Rào Trăng 4, tạm thời không đưa người lên Rào Trăng 3 nếu không quá cấp thiết, do thời tiết rất xấu từ tác động của bão số 8.

Từ chiều 23 đến ngày 28/10, tại địa bàn TT-Huế có mưa to do ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp là số 8 và số 9. Trước tình hình này, Ban chỉ huy cứu hộ, cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã chỉ đạo khẩn các lực lượng ngay từ sáng 25/10 phải rà soát đội hình, tập trung sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng trong quá trình cứu hộ; thu xếp hiện trường để phòng, chống bão. Do dự báo nguy cơ sạt lở núi và nước lũ dâng qua tràn cao, Ban chỉ huy yêu cầu tạm thời không đưa người vào thủy điện Rào Trăng 3 nếu không có việc quá cấp thiết.

Toàn bộ lực lượng cứu hộ đã rút về thủy điện Rào Trăng 4 từ chiều 25/10 để đảm bảo an toàn, đồng thời, sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi. Lực lượng tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ của quân đội đã sẵn sàng nhận lệnh. Lực lượng này đã đến Huế, tạm thời ở lại đây để cơ động làm nhiệm vụ khi nhận lệnh tái triển khai công tác cứu hộ. Theo ông Phan Thiên Định, nếu điều kiện thời tiết nguy hiểm, Ban chỉ huy sẽ cảnh báo khẩn để lực lượng cứu hộ, cứu nạn rút ra khỏi thủy điện Rào Trăng 4, di chuyển đến nơi an toàn.

Liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn công nhân mất tích do sạt lở đất, đến ngày 25/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 5 thi thể nạn nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Hiện vẫn còn 12 công nhân mất tích. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng được vị trí cụ thể ở khu vực lòng suối để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong thời gian tới, với quyết tâm cao nhất, bảo đảm an toàn nhất.

