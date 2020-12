Vụ quay lén clip 'nóng' tống tiền: Giảm giá từ 100 triệu xuống 20 triệu đồng nếu nữ nạn nhân 'cho một đêm'

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra, mở rộng vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với Chu Danh Giang (SN 1983, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Toại (SN 1997, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức). 2 nghi phạm này đã bị khởi tố.

Chu Danh Giang (trái) và Nguyễn Trọng Toại tại công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, nắm được điểm yếu của một số phụ nữ có quan hệ "ngoài luồng" hay vào nhà nghỉ, khoảng tháng 7-2020, Giang đã rủ Toại lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ, khách sạn để ghi lại hình ảnh các đôi nam nữ ân ái nhau. Sau đó nhóm này dùng những hình ảnh, clip nhạy cảm chụp và quay được để cưỡng đoạt tài sản của các nữ nạn nhân.

Tài liệu điều tra cũng như lời khai của 2 bị can cho thấy để thực hiện hành vi phạm tội, Giang vờ làm khách thuê phòng số 2, số 3, số 4 nhà nghỉ N.A. (địa chỉ tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) rồi lắp 3 thiết bị ghi hình ảnh vào chỗ kín trong phòng. Trong khi Giang lắp đặt thiết bị, Toại có nhiệm vụ ở ngoài nhà nghỉ sử dụng ứng dụng "Look cam" truy cập để kiểm tra thiết bị ghi, gửi hình ảnh trực tuyến đến điện thoại của Toại. Các clip có được, Giang tải về và lưu trong điện thoại của mình.

2 kẻ này còn thuê 2 phòng trọ tại khu vực tổ 1 phường Phú La, quận Hà Đông để cất giữ các thiết bị in ảnh, camera.

Theo công an, với thủ đoạn trên, Giang và Toại ép một nữ nạn nhân phải nộp 100 triệu đồng, khi thấy bị hại nói không có tiền, Giang giảm xuống 50 triệu đồng, thậm chí giảm xuống 20 triệu đồng nếu được ngủ cùng bị hại một đêm.

Cụ thể, ngày 19-11, Giang và Toại ghi được hình ảnh một nữ nạn nhân quan hệ tình dục với một người đàn ông tại phòng số 4, nhà nghỉ N. A.. Sau khi chị này rời khỏi nhà nghỉ, nhóm này đi theo để biết nơi ở của nạn nhân. Ngày hôm sau, 2 kẻ này in các hình ảnh trong clip quay được và đóng vào phong bì kín, phía ngoài ghi "034268... gọi điện vào số này nếu không muốn người thân biết chuyện" rồi gửi đến nhà nạn nhân. Khi kiểm tra phong bì thấy hình ảnh nhạy cảm của mình, nạn nhân đã gọi điện theo số điện thoại do Giang cung cấp thì bị Giang ra giá 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán clip trên mạng xã hội và gửi đến cho người thân của chị này.

Sau nhiều lần yêu cầu chuyển tiền nhưng nạn nhân không đáp ứng được, ngày 10-12, Giang giảm giá, yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Thậm chí, Giang còn giảm giá xuống cho nạn nhân 20 triệu đồng nếu chị này đồng ý cho Giang ngủ cùng một đêm. Cuối cùng, nạn nhân buộc phải gặp Giang để giải quyết mọi việc, khi nạn nhân đang xin lại clip, thương lượng với Giang chỉ nộp 5 triệu đồng và được nhận lại 2 thẻ nhớ thì công an đã ập vào, bắt quả tang hành vi phạm pháp của Giang.

Tại công an, nhóm này khai đã cưỡng đoạt được số tiền trên 180 triệu đồng của nhiều người.

Tiến hành khám xét, công an đã thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ, kết nối wifi dùng để quay trộm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ phát hiện 52 clip sex, hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều nạn nhân.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động